Elon Musk apaga publicação polêmica no X sobre tentativas de assassinato contra Donald Trump

O bilionário Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter), movimentou a rede social nesta semana após fazer uma publicação polêmica sobre a suposta tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ter apagado o post logo em seguida.

No último domingo (15), disparos foram ouvidos próximo a um campo de golfe na Flórida onde estava o candidato à presidência dos EUA. O fato ocorreu dois meses após Trump ser atingido por um tiro na orelha em um comício.

Com a repercussão do novo suposto ataque, Musk fez um post em seu perfil questionando o motivo de não haver tentativas de homicídio contra Joe Biden e Kamala Harris, oponentes de Trump.

A publicação foi bastante criticada por usuários da rede social, que pediram para Musk apagar o conteúdo. Por conta da repercussão negativa, o bilionário tirou o post do ar e se desculpou com os internautas.

Nesta segunda-feira (16), o bilionário escreveu: "Bem, uma lição que aprendi é que, só porque eu digo algo para um grupo e eles riem, não significa que será tão hilário quando eu postar a mesma coisa no X”.

Logo depois, ele acrescentou: "Acontece que as piadas são MUITO menos engraçadas se as pessoas não souberem o contexto e elas forem colocadas em um texto simples", disse.

Tentativa de ataque a Donald Trump

O suspeito de realizar disparos de arma de fogo próximo de um campo de golfe onde o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump estava foi identificado e preso nesse domingo (15). O Serviço Secreto dos EUA confirmou que um ou mais de seus agentes "abriram fogo contra um homem armado" próximo aos limites do campo de golfe de Trump em West Palm Beach.

Perto do local onde Trump estava, os agentes encontraram um rifle AK-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera GoPro. O suspeito fugiu em um carro preto, mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar o veículo, e as autoridades conseguiram prender o motorista.

"Temos no momento alguém sob custódia que é um possível suspeito", informou o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, em uma coletiva de imprensa.

A agência de notícias Associated Press divulgou a identificação do suspeito, que se trata de Ryan Wesley South, de 58 anos. Conforme o New York Times e a Fox News, o homem é natural do estado norte-americano do Havaí.