Elefantas brigam durante apresentação em circo e público foge em 'pânico' na Rússia

Duas elefantas protagonizaram cenas caóticas em um circo na cidade de Cazã, na Rússia. Os animais começaram a brigar durante uma apresentação e o público foi obrigado a fugir da arena.

A fêmea chamada Jenny foi quem iniciou o duelo cabeceando a colega de palco Magda, que revidou a investida com um pisão. Enquanto duelavam, as duas se aproximaram da área do público, que fugiu do local. Os treinadores das elefantas tentaram separar os gigantes.

A batalha ocorreu no Kazan State Circus em um show chamado 'O Show dos Elefantes e a Magia do Circo'.

Após o incidente, o show foi interrompido e a apresentação da noite seguinte cancelada com o reembolso dos ingressos, conforme informou o jornal britânico Daily Mail.

'Pânico' na plateia

O depoimento de um pai que estava no local afirmou que "houve muito pânico e correria" entre os espectadores.

“Corremos para sair. O mesmo aconteceu com todos os outros, especialmente nas primeiras filas do público", disse.

"Ninguém ficou ferido, isso que é mais importante", afirmou o diretor do circo, Ramil Sharifullin, ao site russo Realnoe Vremya.

Legenda: A batalha ocorreu no Kazan State Circus em um show chamado 'O Show dos Elefantes e a Magia do Circo' Foto: reprodução/Daily Mail

Estado de saúde das elefantas

Um porta-voz do circo afirmou que os animais estão bem e não sofreram ferimentos. As duas elefantas são apresentadoras experientes do Kazan, mas já estiveram envolvidas em uma briga há cinco anos.

"Jenny e Magda estão calmas, bem alimentadas e em boa forma física ... nós sinceramente pedimos desculpas pelo que aconteceu", disse o circo.

Motivo da briga

Segundo um dos empresários do empreendimento, a possível causa para a briga pode ter sido o ciúme pela atenção do treinador.

'Possivelmente em busca da atenção do treinador, o que aconteceu foi uma manifestação do companheiro de amor - o ciúme', disse um comunicado do circo.

A hipótese do empreendedor não é conclusiva e o caso segue em investigação.