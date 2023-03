Diretora é demitida por mostrar imagem de escultura de Michelangelo a alunos em escola nos EUA

Uma diretora foi demitida por mostrar aos alunos uma imagem da escultura de David, do Michelangelo, em uma escola da cidade de Tallahassee, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo informações do jornal Tallahassee Democrat, os pais dos estudantes da 6ª série ficaram incomodados com a atividade, e um deles chegou a descrever a escultura como pornográfica.

A profissional, identificada como Hope Carrasquilla, alegou que houve um problema de protocolo, e os pais deveriam ter recebido um aviso para comunicar que a obra seria exibida aos alunos.

Como a carta sobre a atividade não foi entregue aos pais, isso causou uma revolta entre eles, que alegaram que as crianças não deveriam ter visto a escultura, o que culminou na demissão da diretora.

Realismo

Considerada uma das mais importantes obras do Renascimento, a escultura David, de Michelangelo, retrata um herói bíblico, com realismo anatômico.

A escultura, de 1504, tem mais de 5 metros de altura e pesa 5 toneladas de mármore maciço. A obra fica na cidade de Florença, na Itália.