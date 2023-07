Desaparecimento de ministro chinês há quase um mês intriga imprensa internacional; entenda caso

O possível sumiço do ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, tem repercutido internacionalmente. Ele não compareceu a eventos importantes da diplomacia chinesa e mundial.

Qin não é visto em público desde 25 de junho, segundo reportado pela CNN. Seu último evento foi uma reunião com autoridades do Sri Lanka, Vietnã e Rússia em Pequim.

O ministro de 57 anos é diplomata de carreira e foi promovido ao comando das Relações Exteriores em dezembro, após período como embaixador dos EUA.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as atividades diplomáticas seguem normalmente. Não foi informado onde está o ministro.

Eventos adiados

Qin Gang se reuniria com o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, no início de julho, mas a reunião foi adiada. A China informou que as datas "não eram mais possíveis".

A ausência do ministro também foi sentida com a visita de altos funcionários dos Estados Unidos, Janer Yellen e John Kerry, à China.