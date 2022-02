Coreia do Norte realiza novo disparo de 'projétil não identificado', afirma Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado", neste sábado (27), segundo as Forças Armadas sul-coreanas. O suposto ataque ocorre após um mês sem lançamentos feitos pelo regime comunista, durante os Jogos Olímpicos de Pequim.

"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado para o leste", anunciou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Não há, contudo, detalhes sobre o tipo de armamento e a distância percorrida. Suposto ataque ocorre a quase duas semanas da eleição presidencial na Coreia do Sul, que ocorrerá em 9 de março próximo.

