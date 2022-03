O diálogo entre os pilotos do Boeing 737-800, avião que caiu na China na segunda-feira (21), com a torre de comando ocorreu sem repasse de informações sobre anormalidades até o momento da queda.

Uma caixa-preta "do (voo) da China Eastern MU5735 foi encontrada em 23 de março", indicou à imprensa Liu Lusong, um porta-voz da Aviação Civil (CAAC).



O avião da China Eastern Airlines se desintegrou em uma encosta florestal de Wuzhou (sul), enquanto voava de Kunming (sudeste) em direção a Guangzhou (sul).

O avião que transportava 132 pessoas caiu na segunda-feira no condado de Tengxian, na cidade de Wuzhou, região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China. Nenhum sobrevivente foi encontrado até agora

Até agora não foram encontrados sobreviventes do voo MU5735 e há poucas esperanças, uma vez que o avião caiu em direção vertical e logo se incendiou.

Armazenamento de dados

Legenda: TV pública da China divulgou imagem de equipes de segurança com o que aparenta ser uma caixa-preta do avião Foto: Reprodução/China Central Television (CCTV)

Um avião de passageiros possui dois registradores de voo, também chamados caixas-pretas, um que grava as conversas na cabine e outro com informações como a velocidade, a altitude e a direção do avião. A CAAC acredita que encontrou, muito danificada, a que registra a voz (CRV) e a enviou a Pequim para análise.

Centenas de bombeiros, militares, médicos e voluntários seguem mobilizados para encontrar rastros dos passageiros e de seus itens pessoais, assim como a segunda caixa-preta.

A televisão pública CCTV divulgou imagens de pessoas com jaquetas com a sigla "CAAC" colocando a caixa-preta, um cilindro de metal de cor laranja dentro de uma bolsa de plástico.