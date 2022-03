Cãozinho farejador se torna herói na Ucrânia após encontrar mais de 90 bombas russas

O cãozinho farejador Patron, nome que significa cartucho de munição na língua local, tem sido tratado como herói por equipe antibomba do exército ucraniano. Desde o dia 24 de fevereiro, início do conflito no leste europeu, o animal já encontrou mais de 90 bombas russas. As informações são do Uol.

O filhote de 2 anos integra o Serviço de Emergência do Estado (SES), agência de defesa civil e resgate da Ucrânia, em Chernihiv, cidade a 140 km da capital Kiev.

It's Tuesday! Titanic winner of this week's "Good Dog" title is Patron, who's sniffed out nearly 90 Russian landmines and other explosive devices in Ukraine since the brutal invasion, saving countless livespic.twitter.com/flkZBpCJic