Britânica morre durante voo e filhos passam 8 horas ao lado do corpo da mãe

A britânica Helen Rhodes, 46 anos, morreu durante um voo que saiu de Hong Kong com destino para Inglaterra na última sexta-feira (5). A passageira estava acompanhada do marido e dos dois filhos, que precisaram permanecer durante 8 horas ao lado da vítima até a aeronave aterrissar em Frankfurt, na Alemanha. As informações são do O Globo.

Durante a escala, o corpo foi retirado. No entanto, os filhos e o companheiro de Helen prosseguiram com a viagem até o Reino Unido, destino que regressavam após viverem 15 anos em Hong Kong. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Conforme testemunhas que estava no avião, Helen não aparentava sinais de mal-estar durante embarque. Porém, ficou inconsciente algumas horas após a decolagem.

Jayne Jeje Amiga de Helen "Apesar de todos os esforços, Helen não conseguiu ser ressuscitada. Isso tudo se desenrolou na frente de seus filhos. Nas 8 horas restantes do voo, Helen dormiu sem respirar em seu assento".

Campanha para custear despesas do translado

Como o corpo de Helen ficou na Alemanha, amigos e familiares organizaram uma campanha para ajudar com os custos do translado e do funeral.

Segundo a organizadora da vaquinha e amiga de Helen, Jayne Jeje, os conhecidos estão "incrédulos e chocados com o falecimento repentino".

Jayne ainda acrescentou que apesar de "extremamente traumatizante para a família", a morte no avião permitiu que "todos tivessem tempo de dizer o que precisavam dizer a ela".