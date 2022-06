Um tiroteio em uma rua lotada na Filadélfia, nos Estados Unidos, deixou três pessoas mortas e onze feridas neste sábado (4), de acordo com a polícia local. Segundo as autoridades, três dessas pessoas, dois homens e uma mulher, foram declarados mortos após chegarem aos hospitais com múltiplos ferimentos de bala.

"Catorze pessoas, até onde sabemos, foram baleadas e hospitalizadas", disse aos repórteres o detetive da Polícia da Filadélfia, D.F. Pace.

Ainda de acordo com a mídia local, os oficiais que chegaram na cena do crime "observaram vários atiradores abrindo fogo sobre a multidão" na área da movimentada Rua Sul, na Filadélfia.

Testemunhas afirmam que a polícia abriu fogo sobre um dos atiradores, mas não se sabe se ele foi atingido. Até o momento ninguém foi preso.

Pace disse ainda que duas pistolas foram encontradas no local e a polícia deve esperar até este domingo (5) para rever as filmagens das câmeras de vigilância das empresas próximas que estavam fechadas no sábado à noite.

A investigação corre "sem problemas", mas com "muitas perguntas não respondidas", acrescentou ele. "Foi o caos", disse um dono de bar à imprensa local.

Desde o tiroteio numa escola em Uvalde, Texas, em 24 de maio que deixou 21 pessoas mortas, houve mais de duas dúzias de tiroteios com múltiplas vítimas nos Estados Unidos, de acordo com o Gun Violence Archive.

