Skyler Deleon, astro de 'Power Rangers', é condenado à morte por duplo assassinato nos EUA

Conhecido pela série "Power Rangers", o ator Skylar Julius Deleon, 42, foi condenado à morte por duplo assassinato na Califórnia (EUA). Com dificuldade de engrenar na carreira no início dos 2000 e devido à falta de dinheiro, ele decidiu cometer crimes na companhia da ex-mulher, Jennifer Henderson.

No início, os dois cometiam pequenos roubos. Porém, em 2004, tudo mudou após conhecerem o casal Jackie Hawks e Thomas Hawks. Skylar planejou com Jennifer realizar um grande assalto em um iate que o casal tinha colocado à venda.

Durante o encontro para o fechar o negócio em Newport Beach, na Califórnia, o ex-ator, a ex-mulher e mais três cúmplices atacaram os donos da embarcação, amarraram e jogaram os dois no mar. Os corpos nunca foram encontrados. As informações são do Uol.

Mudança de nome e de gênero

Anos mais tarde, um dos cúmplices afirmou ter cometido o crime, desencadeando também na confissão do ex-ator. Agora, em razão do duplo assassinato, Skylar foi condenado à morte com injeção letal. Contudo, devido ao fim da pena de morte na Califórnia, ele viverá o resto da vida no corredor da morte.

Jennifer, por sua vez, recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na prisão, o ex-ator mudou nome e gênero, e passou a se chamar Skylar Preciosa DeLeon. Além disso, Skylar também recebe terapia hormonal para obter uma aparência mais feminina.

