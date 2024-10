UFMA critica performance de cantora durante palestra em evento acadêmico; veja vídeo

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) deve investigar caso de uma cantora que subiu em uma mesa de sala de aula e mostrou os glúteos durante um seminário universitário. O caso ocorreu na última quinta-feira (17), durante o evento "Gênero para além das fronteiras", que recebeu Tertuliana Lustosa.

Tertuliana é vocalista da banda "A Travestis" e estava comandando uma mesa-redonda sobre "Dissidências de Gênero e Sexualidade". A organização do seminário foi realizada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (Gaep), da UFMA.

O momento polêmico foi divulgado pela própria artista nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece cantando a letra de uma música erótica e em seguida sobre na mesa levantando o vestido para mostrar os glúteos.

A performance foi semelhante a uma já feita por ela no ano passado na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

Com a repercussão do vídeo, vários usuários das redes sociais repudiaram a apresentação. A UFMA se manifestou pontuando que a "liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia", mas ressaltando que a manutenção de um ambiente harmônico e respeitoso também é fundamental.

Cantora rebate

Além de cantora, Tertuliana Lustosa é escritora, possui formação em história da arte e propõe metodologia pedagógica diferenciada. Em entrevista ao UOL, ela explicou que defende uma ideologia em que o corpo e o prazer podem ser dispostos como potências pedagógicas e artísticas.

"Existe muito preconceito, pois a minha pedagogia liberta e traz a linguagem do paredão e do pagode baiano que é marginalizado, criminalizado e subjugado", afirmou ela durante a entrevista.

Confira a nota completa da UFMA:

Nesta quinta-feira, 17, a historiadora Tertuliana Lustosa, na condição de palestrante convidada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política - GAEP, apresentou a sua pesquisa durante a Mesa Redonda "Dissidências de gênero e sexualidades", onde reproduziu e performou uma de suas canções, considerada inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava.

Como sabido, a Universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso, entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade.

Por ser um lugar de múltiplas formas de conhecimento, os cursos, de graduação e de pós-graduação, possuem autonomia para discutir os variados temas que permeiam a nossa sociedade e que se apresentam a partir de diversas teorias científicas. Ressalta-se, contudo, que a UFMA não compactua com quaisquer tipos de ações que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição.

Neste sentido, a UFMA informa que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente.

Reafirma-se, por fim, que todos os esforços da Universidade buscam a melhoria de uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com a pluralidade de vozes e saberes em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade.