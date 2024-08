Suposto dono de carro abandonado com R$ 1 milhão é exonerado de cargo público

Apontado como dono do carro abandonado com R$ 1 milhão no porta-malas, Carlos Augusto Diniz da Costa foi exonerado do cargo que exercia na Prefeitura de São Luís, nesta quarta-feira (31).

De acordo com informações do g1, quando o automóvel foi encontrado pelas autoridades, na terça-feira (30), Carlos Augusto apareceu no local, afirmando ser o dono do carro. No entanto, a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) descobriu posteriormente, ao longo das investigações, que o veículo está registrado no nome de outra pessoa.

O ex-funcionário público ainda chegou a comentar informalmente, durante a apreensão do automóvel, que teria emprestado o carro para um amigo há duas semanas, porém, não mencionou o nome do conhecido.

Ao ser chamado para depor na Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), Carlos Augusto apareceu acompanhado por um advogado, preferindo manter-se em silêncio.

Na manhã desta quarta (31), ele foi exonerado pelo prefeito Eduardo Braide (PSD), mas a Prefeitura não informou o que motivou o afastamento. Carlos Augusto trabalhava na Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia (Semit), e recebia remuneração de R$ 3.400.

ENTENDA O CASO

Agentes da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) encontraram, na terça (30), mais de R$ 1 milhão no porta-malas de um carro abandonado em frente a um condomínio, no bairro Renascença, localizado na área nobre de São Luiz.

O valor estava distribuído em notas de R$ 50, 100 e 200, soltas pelo interior do carro ou escondidas dentro de malas e caixas. Em um único maço de cédulas, a equipe chegou a contabilizar R$ 50 mil.

Utilizando máquinas de contagem de cédulas, as autoridades determinaram que o valor total encontrado foi de R$ 1.109.350,00. Apesar da quantia descoberta ser exorbitante, a corporação suspeita que o valor total deixado no carro possa ser ainda maior, já que o compartimento traseiro do veículo foi encontrado aberto.

Segundo o delegado Augusto Barros, superintendente da Seic, o dinheiro será depositado em uma conta judicial nesta quinta-feira (1º), onde permanecerá até que um destino seja definido. Por questões de segurança, a corporação não divulgará o horário ou a instituição bancária em que o valor será depositado.

INVESTIGAÇÕES

Até o momento, a polícia ainda não conseguiu determinar a origem da quantia, o valor total abandonado ou qual crime foi cometido.

“O que nós temos são conjecturas, baseadas em circunstâncias muito suspeitas. Um dinheiro dessa natureza, que houvesse sido deixado ali, por alguém que, talvez, tivesse feito negócio e tentando evitar o pagamento de tributos, alguma coisa do tipo, e visse esse dinheiro sendo deslocado para algum local pela polícia, certamente teria se apresentado até o momento. Então, nós aguardamos que, aquele que se titular dos direitos relativos a esse numerário, que se apresente para que a gente possa entender”, declarou o delegado.