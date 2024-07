Polícia encontra carro abandonado com R$ 1 milhão escondido em porta-malas, no Maranhão

Um carro abandonado com mais de R$ 1 milhão escondidos no porta-malas foi encontrado nesta terça-feira (30), no bairro Renascença, em São Luís, no Maranhão. O proprietário do veículo já foi identificado e o caso é investigado pela Polícia Civil.

As informações são do g1. O valor estava dividido em maços com notas de R$ 50, 100 e 200 e algumas notas estavam também espalhadas no interior de carro e outras em malas e caixas. Para recolher todo o valor, a Polícia utilizou três sacos.

Paulo Fernando, comandante-geral da Polícia Militar, informou que o carro Clio estava abandonado há 15 dias, em frente a um condomínio. Moradores foram os responsáveis por denunciar o abandono do veículo as autoridades.

Veja também Maranhão Cadela morre durante translado entre São Luís e São Paulo, e família recebe corpo em caixa de gelo Maranhão Lençóis Maranhenses ganham título de Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco

Dono do veículo já foi identificado

Embora tenha sido identificado pela Polícia Civil, o nome do dono do veículo ainda não foi revelado. O homem deve comparecer à delegacia para depoimento na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic).