Mulher morre atropelada por trio elétrico em carreata política no Maranhão; polícia investiga caso

Um trio elétrico usado durante uma campanha política no Maranhão causou a morte de uma mulher, identificada como Eliane dos Santos, no último sábado (7). A vítima foi atropelada enquanto o veículo trafegava na caminhada de uma candidata à Prefeitura da cidade de Timon, a 433 km de São Luís. As informações são do portal g1.

Testemunhas afirmaram que o trio elétrico passou por cima da vítima, que morreu no local. A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informou que irá investigar as circunstâncias do acidente.

Por meio das redes sociais, Dinair Veloso, a candidata à reeleição à Prefeitura de Timon, disse estar consternada pela tragédia e prestou condolências à família da mulher. Ela também informou que irá suspender, por três dias, todos os eventos da campanha política.

"Sigo consternada pela fatalidade ocorrida que tirou a vida de Eliane dos Santos, durante a nossa caminhada. Uma vida é uma vida, e qualquer vida é maior que as diferenças políticas que temos. Respeitemos a dor da família. Em respeito a Eliane dos Santos, determinei a suspensão, por três dias, de todos os eventos de nossa campanha majoritária. Estou em oração para que Deus conforte os familiares e acolha a Eliane nos seus braços", escreveu a prefeita.

A gestora ainda publicou outra nota, destinada à população de Timon. Segundo ela, todos os órgãos competentes estavam cientes da caminhada e o veículo envolvido no acidente não pertence à coordenação da campanha.

"A coordenação da campanha majoritária da Prefeita Dinair Veloso informa que toda a caminhada foi realizada com os devidos cuidados e que todos os órgãos competentes, incluindo a Polícia Militar, Guarda Municipal, TRE, Justiça Eleitoral e SMTRANS, foram devidamente comunicados. Somente ao final do evento fomos informados sobre a fatalidade ocorrida. Ressaltamos que o veículo envolvido na tragédia não pertence à coordenação da campanha majoritária", diz a nota.