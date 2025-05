Sentenças de juiz crescem de 80 para 969 ao mês, e Justiça investiga uso de inteligência artificial

O juiz Tonny Carvalho Araújo Luz, titular da 2ª vara de Balsas-MA, está sendo investigado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão pelo salto de produtividade nos julgamentos. O magistrado tinha uma média de 80 sentenças proferidas mensalmente. Contudo, somente no mês de agosto do ano passado, esse valor subiu para 969, um aumento de 1.111%.

As informações são do site Migalhas, que divulgou a íntegra da decisão. A sindicância para apurar o que impulsionou o desempenho do juiz foi determinada pelo desembargador corregedor José Luiz Oliveira de Almeida. A principal suspeita é de que o magistrado usou inteligência artificial na hora de decidir sobre os casos.

O corregedor inclusive cita sentenças sem fundamentação ou com precedentes que nem sequer existem. Algumas decisões também não consideraram as provas apresentadas nos autos.

"A adoção de fundamentos que sequer existem compromete gravemente a credibilidade do Judiciário e impõe risco direto à segurança jurídica", argumentou o corregedor.

Ele ainda apontou que os textos seguiam um mesmo padrão, reforçando a hipótese de uso de inteligência artificial. "Não é apenas uma falha pontual - trata-se de um padrão de conduta que precisa ser enfrentado com rigor institucional", afirmou.