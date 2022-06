Mulher consegue aposentadoria após 50 anos de trabalho na roça e reação viraliza; veja vídeo

A história da Dona Ana Maria Mendes, uma trabalhadora da roça de 55 anos, emocionou o Brasil. Um vídeo em que a mulher do interior do Maranhão chora ao receber a notícia de que ganharia a aposentadoria viralizou nas redes sociais nesta semana.

As imagens, registradas pela câmera de segurança de um escritório, foram publicadas pelo advogado de Ana Maria, Alexandre Pereira, no Instagram. A publicação recebeu milhares de comentários de internautas comovidos com a trajetória da trabalhadora.

O advogado ainda entrega um presente de aniversário no momento em que dá a notícia do benefício aprovado. Ela, então, não conteve as lágrimas e deu um abraço no representante jurídico.

Assista ao vídeo

Ana Maria trabalhava na roça desde os 6 anos de idade. Ela vive numa comunidade quilombola de Apicum-Açu, no interior do Maranhão. De acordo com o advogado, a senhora, que é analfabeta, trabalhou desde muito cedo na infância para ajudar a mãe, e depois para criar os filhos sozinha.

"Como é bom poder contribuir para encerrar uma vida inteira de trabalho duro na roça, para sustentar 9 filhos e sozinha, sem companheiro. Meus honorários não pagam esse abraço de gratidão. Aposentada. Muita gente perguntando o que tem na sacola: é um presente de aniversário, pois minha cliente completou aniversário semanas atrás, e entreguei junto com a notícia da aprovação do beneficio”, escreveu o advogado no Instagram.