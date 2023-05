Idosa morre e oito reféns são baleados após assalto a banco no Interior do Maranhão

Nove pessoas foram baleadas enquanto eram feitas reféns em um confronto da Polícia Militar com assaltantes na cidade de Sítio Novo, no Maranhão. As vítimas estavam em uma van que foi interceptada pelos criminosos na madrugada dessa quinta (4), após o grupo assaltar uma agência bancária da região. Informações são do g1.

Segundo o portal, uma mulher identificada como Oneide Costa da Fonseca Oliveira, de 60 anos, foi internada em um hospital de Imperatriz, a 116 quilômetros de Sítio Novo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra criança de um ano e sete meses está em estado grave, entubada, e foi transferida de helicóptero para um hospital de Imperatriz.

Outra passageira e o motorista do veículo seguem internados, também em estado grave, em um hospital de Porto Franco, a 176 quilômetros de Sítio Novo. Os demais reféns baleados já receberam alta.

Um piloto do Centro Tático Aéreo (CTA), que atuava na operação policial, o tenente-coronel Aniel, também foi atingido na coxa por um disparo enquanto pilotava o helicóptero que fazia as buscas pelos criminosos. Mesmo ferido, ele conseguiu pousar a aeronave e foi levado para atendimento médico. Está fora de risco.

Já dos que participavam da quadrilha, quatro suspeitos foram mortos pela intervenção policial e ao menos outros três conseguiram fugir e são procurados.

O assalto

A quadrilha atacou a agência de um banco em Sítio Novo, na madrugada de quinta-feira (4). Os suspeitos estavam fortemente armados e teriam conseguido explodir o cofre do local.

Legenda: O grupo de assaltantes havia invadido uma agência bancária. Foto: Divulgação/Polícia Civil do Maranhão

A Polícia foi acionada para atender à ocorrência e deu início à perseguição ao grupo. Na fuga, porém, os assaltantes interceptaram uma van com pacientes que faziam hemodiálise e estavam a caminho de Grajaú. Todos que estavam dentro do veículo foram feitos reféns e, em seguida, houve troca de tiros entre os agentes de segurança e os criminosos.