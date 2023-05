Policial cai em voçoroca e sofre fraturas em Buriticupu, no Maranhão

Um policial militar aposentado sofreu fraturas após cair com o carro em uma "voçoroca" na cidade de Buriticupu, no Maranhão, na madrugada desta terça-feira (2). Parte da cidade corre risco de 'desaparecer' devido ao fenômeno.

A vítima, José Ribamar Silveira, caiu de uma altura de 80 metros, segundo reportado pelo g1. Ele foi resgatado por volta de 7h, com um braço quebrado e uma fratura exposta no pé esquerdo.

Um vídeo mostra o momento em que ele foi socorrido. O policial foi encaminhado a uma Unidade de Pronto-Atendimento de Buriticupu.

"Ele é conhecido como 'Tenente Silveira' e caiu com o carro particular dele. Está no hospital e o caso requer cuidado, pois teve algumas fraturas", disse o coronel Diniz, comandante do Batalhão de Polícia Militar da cidade.

O prefeito da cidade, João Carlos, disse ao g1 que depende de órgãos estaduais e federais para mapear as áreas de risco e planejar ações para o período chuvoso.

Foi delimitada uma área de 50 metros das margens da voçorosas em que as famílias precisam ser retiradas, o que contabilizou 220 famílias.

"Buriticupu não tem inviabilidade financeira de controlar aquela situação porque passa por indenização de imóveis, construção de novas moradias, conjuntos habitacionais... serviços de drenagem, então é uma situação complexa", afirmou.

O que são voçorocas?

O fenômeno geológico chamado "voçoroca" consiste na formação de abismos provocados pela ação da água da chuva ou de intempéries em solos que já não são mais protegidos pela vegetação escassa.

Em Buriticupu, alguns dos buracos têm até 80 metros de profundidade e 500 metros de comprimento. A cidade convive com voçorocas há mais de 30 anos, e a situação piora consideravelmente nos períodos chuvosos.

Atualmente, o portal indica que mais de 26 abismos estão avançando sobre a cidade. As primeiras estruturas se formaram a partir da expansão urbana de Buriticupu, como consequência do desmatamento em áreas de alta declividade.

O termo voçoroca tem origem tupi-guarani e significa "terra rasgada".