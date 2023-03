Conheça cidade do Maranhão que pode desaparecer devido a voçoroca; entenda o fenômeno geológico

Um fenômeno geológico chamado "voçoroca" pode fazer desaparecer completamente a cidade de Buriticupu, a 417 quilômetros de São Luís, no Maranhão. O termo tem origem tupi-guarani e significa "terra rasgada".

Na prática, o fenômeno consiste na formação de abismos provocados pela ação da água da chuva ou de intempéries em solos que já não são mais protegidos pela vegetação escassa. Alguns dos buracos têm até 70 metros de profundidade e 500 metros de comprimento.

Legenda: Algumas das crateras têm até 70 metros de profundidade. Foto: Reprodução/TV Mirante

Buriticupu, segundo o g1, convive com a voçoroca há mais de 30 anos, e a situação piora consideravelmente nos períodos chuvosos. Atualmente, o portal indica que mais de 26 abismos estão avançando sobre a cidade.

No último domingo (26), inclusive, conforme a Folha de S. Paulo, o prefeito do município, João Carlos Teixeira da Silva (Patriota), chegou a decretar estado de calamidade pública devido ao aumento das voçorocas provocado pelas chuvas intensas recentes. As erosões representam risco alto para mais de 800 pessoas.

Legenda: O fenômeno geológico representa risco para mais de 800 pessoas na região. Foto: Reprodução/Jornal Nacional

Como se formaram as voçorocas?

As primeiras voçorocas na região se formaram a partir da expansão urbana de Buriticupu, como consequência do desmatamento em áreas de alta declividade, e pioram a cada período chuvoso no município.