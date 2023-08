Lua do Esturjão: veja horário, como observar e fotos do fenômeno nesta terça-feira (1º)

A Lua do Esturjão acontece nesta terça-feira (1º). O fenômeno pode ser observado em todo o País. Segundo o professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, a lua cheia nascerá às 17h46 e atingirá seu ponto mais alto por volta da meia-noite.

Ainda conforme o professor, esturjão é o nome da espécie de peixe pescado em agosto no hemisfério norte. “Dizem ser comum pescar os maiores esturjões nessa noite”, explica Ednardo sobre a origem do nome desta "superlua”.

Assim como qualquer lua cheia, a do "esturjão" ocorre quando o satélite natural da Terra está na direção oposta do sol.

'Superlua' no Ceará

No Ceará, o melhor ponto de observação para a “Lua do Esturjão” será na Praia do Futuro ou em prédios altos.

Legenda: Fenômeno foi visto na Beira-Mar, em Fortaleza Foto: Renato Bezerra

O professor em Astronomia explicou também que o termo “superlua” é popular, e não científico. De acordo com Ednardo, o termo científico correto para o fenômeno é "lua cheia no perigeu", que ocorreu quando a lua coincide com sua maior aproximação com a Terra.

Legenda: Superlua também pode ser vista em Fortaleza Foto: Kid Júnior

Legenda: Essa superlua ocorre quando o satélite natural da Terra está na direção oposta do sol Foto: Kid Júnior

Veja fotos da 'superlua' de esturjão nesta terça (1)

A "superlua" foi registrada em diversas locais, incluindo Grécia, Iraque e Palestina. Confira algumas fotos:

Legenda: Superlua aparecendo atrás de um avião de passageiros no Rio de Janeiro Foto: AFP/Mauro Pimentel

Legenda: A lua nascendo atrás do antigo templo de Poseidon ao sul de Atenas Foto: AFP/Aris Messinis

Legenda: A "superlua" aparecendo atrás de uma bandeira negra acima da ponte Mohammad Baqir al-Sadr na cidade de Basra, no sul do Iraque Foto: AFP/Hussein Faleh

Legenda: A "superlua" sobe acima do Monte das Oliveiras em Jerusalém Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

Legenda: Uma superlua de esturjão nasce atrás do Monumento da Liberdade em Nicósia Foto: AFP/Jewel Samad

Legenda: A "superlua do esturjão" aparecendo em Dubai Foto: AFP/Giuseppe Cacace