Veja como assistir ao eclipse da 'Superlua de Sangue' nesta quarta-feira (26)

A última superlua do ano acontece nesta quarta-feira (26) e vem acompanhada de um eclipse total, formando a chamada "Lua de Sangue". O evento só poderá ser visto brevemente, e de forma limitada, em algumas partes do Brasil, mas canais de astronomia irão transmitir o fenômeno.

O professor de astronomia Romário Fernandes explica que o eclipse lunar parcial no País poderá ser melhor visualizado em algumas partes da região sul e das regiões norte e centro-oeste.

O portal Time and Date aponta que o Rio de Janeiro terá uma melhor visualização do fenômeno, a partir das 5h47 do dia 26. Evento deve acabar às 6h21.

Como ver o eclipse da "Lua de Sangue"?

O eclipse da "Lua de Sangue" será transmitido ao vivo no YouTube do Time and Date a partir das 6h30 (horário de Brasília) de quarta. A transmissão terá imagens em tempo real de diversas câmeras ao redor do mundo.

O Virtual Telescope Project terá transmissão de câmeras da Itália, da Austrália e da Nova Zelândia a partir das 7h. Às 16h, será mostrada a superlua nos céus da cidade de Roma.

'Superlua' no Ceará

No Ceará, somente será possível ver a superlua menos intensa, com uma coloração laranja e avermelhada, sem o brilho mais forte que caracteriza a "Lua de Sangue".

Segundo o professor Romário Fernandes, o melhor horário para os cearenses que desejam observar será às 16h50 de terça-feira (25) e às 17h49 da quarta. É necessário procurar um local com a "vista mais limpa possível", segundo o docente.