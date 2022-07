Telescópio James Webb terá primeiras imagens divulgadas pela Nasa; veja como assistir

As primeiras imagens do telescópio espacial James Webb (JWST) serão divulgadas pela Nasa nesta segunda-feira (11). O maior equipamento do tipo já enviado ao espaço terá os registros liberados a partir das 18h, no horário de Brasília.

A transmissão será feita ao vivo pela agência espacial. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Bill Nelson, administrador da Nasa, estarão presentes no evento.

Orçado em quase 10 bilhões de dólares, o JWST foi lançado em dezembro de 2021, após 25 anos de desenvolvimento. O telescópio tem mais de seis metros de diâmetro e foi desenvolvido para coletar luz infravermelha, que é invisível ao olho humano.

Como assistir às imagens do James Webb?

As imagens do telescópio James Webb serão transmitidas ao vivo pela Nasa no YouTube e no site oficial, por meio da Nasa TV.

A Nasa não divulgará todas as fotos feitas pelo telescópio ainda. O restante dos registros será divulgado nesta terça-feira (12), em uma série de eventos da agência que também serão transmitidos ao vivo.