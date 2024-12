Telescópio James Webb detecta galáxia com 600 milhões de anos semelhante à Via Láctea

O Telescópio Espacial James Webb da Nasa detectou, pela primeira vez, uma galáxia que existe há cerca de 600 milhões de anos e tem massa semelhante à Via Láctea, o que pode remeter ao mesmo estágio de desenvolvimento no universo. O conjunto foi apelidado de ‘Firefly Sparkle’ por emitir luzes que lembram a um enxame de vaga-lumes.

Segundo a Nasa, a galáxia é formada por dez aglomerados estelares, os quais os pesquisadores tiveram a oportunidade de examinar com detalhes. Outras duas galáxias menores estão próximas, o que pode ter influído na maneira como ela se formou e construiu massa ao longo de bilhões de anos.

“Eu não achava que seria possível resolver uma galáxia que existia tão cedo no universo em tantos componentes distintos, muito menos descobrir que sua massa é semelhante à da nossa própria galáxia quando ela estava em processo de formação”, disse Lamiya Mowla, coautora principal do artigo e professora assistente no Wellesley College em Massachusetts. “Há tanta coisa acontecendo dentro desta pequena galáxia, incluindo tantas fases diferentes de formação de estrelas.”

A agência espacial norte-americana anunciou que contou com uma “ajuda do universo” para conseguir identificar e observar a ‘Firefly Sparkle’ com detalhes.

“Um enorme aglomerado de galáxias em primeiro plano melhorou radicalmente a aparência da galáxia distante por meio de um efeito natural conhecido como lente gravitacional. E quando combinado com a especialização do telescópio em luz infravermelha de alta resolução , Webb forneceu novos dados sem precedentes sobre o conteúdo da galáxia”, ressaltou a Nasa.

VIZINHAS BRILHANTES

A ‘Firefly Sparkle’ está a 6.500 anos-luz de distância de sua primeira vizinha, e a segunda está separada por 42.000 anos-luz. Para contextualizar, a Via Láctea totalmente formada tem cerca de 100.000 anos-luz de diâmetro — todas as três caberiam dentro dela.

Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano: 9,5 trilhões de km.

Não apenas suas companheiras estão muito próximas, os pesquisadores também acham que elas estão orbitando uma à outra. Cada vez que uma galáxia passa por outra, o gás se condensa e esfria, permitindo que novas estrelas se formem em aglomerados, aumentando as massas das galáxias.

“Há muito tempo se prevê que as galáxias no universo primitivo se formam por meio de interações e fusões sucessivas com outras galáxias menores”, disse Yoshihisa Asada, coautor e doutorando na Universidade de Kyoto, no Japão. “Podemos estar testemunhando esse processo em ação."