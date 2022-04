Telescópio Hubble flagra par de 'asas de anjo' no cosmos; veja imagem

O telescópio espacial Hubble, que está a quase 32 anos em atividade no espaço, chamou a atenção no meio científico ao fotografar supostamente um par de asas translúcidas no cosmos.

As "asas de anjo", como foram apelidadas, são, na verdade, resultado da colisão contínua entre duas galáxias distantes, pertencentes ao sistema VV689, localizada na constelação de Leão.

A Agência Espacial Europeia (ESA) explicou que a imagem mostra “um encontro cataclísmico entre duas galáxias que estão em processo de fusão por bilhões de anos”.

“A interação galáctica deixou o sistema VV689 quase completamente simétrico, dando a impressão de um vasto conjunto de asas galácticas”, complementou a ESA.

Alta resolução

Outro satélite da ESA, o Orbiter, capturou o sol com a melhor resolução já tirada até hoje. A imagem foi divulgada no fim do mês de março. Em luz ultravioleta extrema, o registro é de uma distância aproximada de 75 milhões de quilômetros do astro-rei.

Conforme a ESA, a fotografia é um mosaico de 25 imagens individuais tiradas pelo telescópio de alta resolução Extreme Ultraviolet Imager (EUI).

A agência detalhou ainda que a foto final contém mais de 83 milhões de pixels, em uma grade de 9148 x 9112 pixels.