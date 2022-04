ESA registra imagem do sol de melhor resolução da história

O satélite Orbiter, da Agência Espacial Europeia (ESA), capturou o sol com a melhor resolução já tirada até hoje. A imagem é do último dia 7 de março, mas foi divulgada no fim do mês.

Em luz ultravioleta extrema, o registro é de uma distância aproximada de 75 milhões de quilômetros do astro-rei.

Conforme a ESA, a fotografia é um mosaico de 25 imagens individuais tiradas pelo telescópio de alta resolução Extreme Ultraviolet Imager (EUI).

A agência detalhou ainda que a foto final contém mais de 83 milhões de pixels, em uma grade de 9148 x 9112 pixels.

Atmosfera do Sol

Além do registro de "maior resolução do disco completo do Sol e da coroa solar já obtida", a ESA também divulgou imagens das diferentes camadas da atmosfera do astro-rei. Veja os detalhes:

Roxo: hidrogênio a 10 mil °C

Azul: carbono a 32 mil °C

Verde: 320 mil °C

Amarelo: 630 mil graus °C

Legenda: Diferentes pontos da atmosfera do sol em cores Foto: ESA & NASA/Solar Orbiter/SPICE team; Data processing: G. Pelouze (IAS)

As camadas foram feitas pelo spice, um equipamento que rastreia as camadas na atmosfera do Sol desde a coroa até a cromosfera. Com as imagens, físicos irão rastrear as erupções que ocorrem na coroa através das camadas atmosféricas inferiores. Já pelas camadas atmosféricas ascendentes, eles avaliarão como a temperatura solar está subindo camadas através das