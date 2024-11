SpaceX, de Elon Musk, deve lançar o sexto foguete 'Starship' nesta terça (19); veja como assistir

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, pretende lançar mais um foguete "Starship" nesta terça-feira (19), às 19h (horário de Brasília). Este é o sexto teste que a companhia realiza desde abril de 2023. O lançamento poderá ser visto ao vivo no site da instituição e no X (antigo Twitter).

A expectativa da empresa é que a parte de baixo do veículo espacial, conhecida como Super Heavy, retorne à plataforma de pouso após a decolagem. Entretanto, a manobra só poderá acontecer se a peça e o local estiverem em condições adequadas.

Caso os requisitos não sejam atendidos, o Super Heavy pousará no Golfo do México. A janela de duração do voo é de 30 minutos, e a transmissão ao vivo deve durar por volta de 1h. O lançamento acontecerá na base da empresa em Boca Chica, no Texas, EUA.

Veja também Ciência Saúde de astronautas 'presos' no espaço preocupa após foto que Nasa divulgou na web Ciência Primeiro satélite de madeira é lançado ao espaço e deve pegar fogo ao voltar para a Terra; entenda

Esta é a segunda vez que parte da Starship tentará um retorno à torre de lançamento "Mechazilla". A primeira vez que esse processo foi bem sucedido aconteceu durante o quinto teste de lançamento, em outubro. Nele, a parte superior do foguete pousou no Oceano Índico, um caminho parecido com o que deve ser seguido na atividade desta terça.

“Aprendizados com este e os testes de voo subsequentes continuarão a tornar todo o sistema Starship mais confiável à medida que nos aproximamos da reutilização completa e rápida”, disse a SpaceX em um comunicado.

O objetivo final para a empresa é realizar o primeiro pouso humano em Marte. Em setembro, Elon Musk chegou a afirmar que as primeiras missões para o planeta vermelho devem acontecer dentro de dois anos.