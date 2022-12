Solstício de verão: o que é e quando acontece

Esta quarta-feira, 21 de dezembro, é o dia mais longo do ano. A data marca o momento em que um lado da Terra fica iluminada por mais tempo que o comum. Hoje, países do Hemisfério Sul passarão pelo fenômeno chamado solstício de verão. leia também Zoeira Veja os 10 melhores filmes de Natal na Netflix para assistir com a família Ana Karenyna Faxina de fim de ano: desapego e organização para receber o novo

O evento astronômico é caracterizado pelo desalinhamento da Linha do Equador, eixo de rotação da Terra que divide os hemisférios Norte e Sul, com o Sol. Para visualizar, imagine a famosa Torre de Pisa, na Itália, que possui um eixo inclinado em relação ao chão. O planeta tem uma relação parecida com o astro na ocasião, já que ambos também formam um ângulo oblíquo — não geram ângulos retos. Então, a rotação (movimento do globo em torno do próprio eixo) e a translação (deslocamento em torno do Sol) provocam dias mais logos (solstício de verão) e mais curtos (solstício de inverno). Legenda: Solstício de verão (à esquerda) Solstício de inverno (à direita) Foto: Reprodução O fenômeno acontece durante um momento muito específico do dia: quando o hemisfério atinge o pico de iluminação. Neste ano, o auge no Brasil acontece às 18h48. No momento, cidades localizadas abaixo do Trópico de Capricórnio estarão mais próximas do Sol do que aquelas acima. No País, estados da Região Sul e em parte do estado de São Paulo, incluindo a capital, terão um dia mais longo que os demais. Apesar da diferença, o tempo ganho durante o solstício de verão é de cerca de um minuto, em comparação aos outros dias do ano.

SOLSTÍCIO DE INVERNO

Além do fenômeno que acontece durante o verão, há ainda o solstício de inverno — que ocorre no mês de junho, e registra o exato oposto: enquanto um é o dia é mais longo, o último tem a noite mais longa do ano, respectivamente.

Em 2022, o evento noturno aconteceu no dia 21 de junho, à 00h32. Durante esse fenômeno, o Hemisfério Sul vive o menor período de iluminação do ano, enquanto o polo acima da Linha do Equador tem o seu máximo.

EQUINÓCIO

O equinócio é o ponto intermediário dos dois solstícios. Nesse evento astronômico, os raios solares incidem diretamente sobre a Linha do Equador. Ele ocorre no início oficial do outono no Hemisfério Sul, que em 2023 será em 20 de março.

DIA MÍSTICO

Astrólogos marcam o solstício de verão como data essencial para tempos de descobertas e mudanças. Impactando cada pessoa conforme as posições dos seus astros no céu e na correlação com os signos do zodíaco. Culturas e religiões ligadas às forças da natureza também consideram o evento como uma forte simbologia.

Para religião pagã wicca, por exemplo, o fenômeno representa o apogeu do Sol e de seu poder em união com a natureza. Segundo a crença, nesse dia as árvores, as flores e as demais plantas mostram seu maior vigor.

