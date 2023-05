Passagem de meteoro 'fireball' é registrada no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Moradores da região Norte do estado do Rio Grande Sul puderam assistir à passagem de um meteoro pelo céu no fim da noite de domingo (28). O fenômeno do tipo 'fireboll' emitiu um brilho tão intenso quanto o da Lua, segundo Carlos Fernando Jung, diretor do Observatório Heller & Jung, que registrou a combustão.

Na gravação, é possível observar o corpo celeste sendo consumido pelos gases da atmosfera da Terra. A luz é resultado da queima do objeto.

VEJA PASSAGEM DO METEORO

Carlos Fernando, que também é pesquisador e professor das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), detalhou que o meteoro pode ser visto nos municípios de Carazinho e de Passo Fundo.

"É possível comparar a magnitude [do brilho ao] da Lua à esquerda, que estava com -11,34. É possível que a magnitude do meteoro tenha sido maior. O observatório estava operando apenas com as câmeras 24h devido estar muito nublado na região. Pode-se observar que o meteoro iluminou as nuvens durante a queda", detalhou o profissional sobre a captura do observatório.