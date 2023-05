Nasa fala sobre óvnis em painel e pretende combater estigma sobre o assunto

A agência especial norte-americana (Nasa) falou sobre óvnis durante um painel com um grupo de especialistas nesta quarta-feira (31) e divulgou um estudo sobre as origens dos "fenômenos anômalos não identificados" (UAPs, na sigla em inglês). Foi informado na reunião que mais de 800 casos de avistamentos dos objetos já foram analisados.

No entanto, ainda não há conclusões sobre os casos. Um relatório completo das investigações deve ser divulgado "nas próximas semanas". O intuito das discussões, é combater o estigma em torno do tópico. As informações são do g1.

O encontro é transmitido pelo YouTube oficial da Nasa e segue nesta tarde:

Mais dados

"Se eu puder resumir o que aprendemos até então em uma frase seria a seguinte: nós precisamos de dados de mais qualidade", pontuou um dos líderes da pesquisa, o astrofísico David Spergel, e presidente do departamento de astrofísica na Universidade de Princeton.

O painel que está reunido nesta quarta conta com 16 membros, entre especialistas de áreas entre física e astrobiologia. Eles se uniram em 2022 para examinar avistamentos de óvnis.

"Discussões como essa são fundamentais para combater o estigma em torno desse tema", disse Daniel Evans, encarregado da Nasa como coordenador do estudo.