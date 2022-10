Fotógrafo captura rosto de formiga e imagem surpreende; confira foto

Uma formiga vista por meio de lentes microscópicas é muito diferente dos personagens de Smilinguido ou Vida de Inseto. O animal minúsculo parece até assustador visto muito de perto.

A imagem capturada pelo fotógrafo lituano Eugenijus Kavaliauskas é uma das 57 Imagens de Distinção no Concurso de Fotomicrografia do Pequeno Mundo da Nikon. Ele utilizou a luz refletida para conseguir capturar a imagem.

A fotografia que mostra olhos vermelhos e uma expressão que parece de raiva no inseto chamou atenção nas redes sociais e causou medo em espectadores. Antes de se dedicar à fotografia de insetos, o fotógrafo era especializado em pássaros.

Sobre o concurso

A foto foi uma das participantes da 48ª edição do prêmio, que busca “reconhecer a excelência na fotografia através do microscópio”. De acordo com a Nikon, foram quase 1.300 inscrições de 72 países no concurso de 2022.

Mas, apesar da repercussão na internet, Eugenijus não recebeu o prêmio principal do concurso. O primeiro lugar foi para os fotógrafos suecos Grigorii Timin e Michel Milinkovitch, que conseguiram capturar uma imagem fluorescente da pata dianteira de um embrião de lagartixa gigante de Madagascar.

Para tanto, eles utilizaram uma ampliação de 63x para documentar as pequenas veias e ossos da mão.