Forma espiral azulada surge no céu da Nova Zelândia e intriga usuários; veja vídeo

Um fenômeno misterioso visto no céu da Nova Zelândia chamou a atenção de moradores, que registraram imagens de uma forma espiral azulada no local na noite do último domingo (19). As fotos e os vídeos do fenômeno logo viralizaram nas redes sociais, deixando internautas intrigados sobre sua verdadeira origem.

Em entrevista ao jornal The Guardan, o físico Richard Easther, da Universidade de Auckland, disse que embora este episódio seja "estranho", ele é "facilmente explicável”.

O especialista revelou que essas "nuvens de aparência completamente maluca" se formam quando um foguete carrega um satélite em órbita. Neste caso, o fenômeno foi causado pelo lançamento de um foguete da SpaceX, empresa de Elon Musk, realizado na Flórida algumas horas antes de ser visto na Nova Zelândia.

Veja vídeo

"Quando o propelente é ejetado pelas costas, você tem o que é essencialmente água e dióxido de carbono; que forma brevemente uma nuvem no espaço que é iluminada pelo sol. (...) A geometria da órbita do satélite e também a maneira como estamos sentados em relação ao sol: essa combinação de coisas foi perfeita para produzir essas nuvens de aparência completamente maluca que eram visíveis da Ilha Sul", afirmou Easther.

Um depósito de combustível ou uma pluma de escape foi a causa da formação do curioso espiral, afirmou a Sociedade Astronômica New Plymouth.

“A espiral que foi vista no céu nesta noite [dia 19] por volta das 19h30 era provavelmente um depósito de combustível ou uma pluma de escape de um lançamento de foguete SpaceX”, diz o post no Facebook.