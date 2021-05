Doença de Parkinson é tema de evento online gratuito sobre Ciência

A doença de Parkinson é caracterizada por tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Ela será tema do Pint of Science, evento online gratuito sobre Ciência realizado pelo canal do YouTube do projeto. O encontro está marcado para às 19h desta quarta-feira (19).

O bate-papo "Doença de Parkinson: muito além do tremor" será comandado pela médica neurologista e chefe do setor de Neurologia do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Fernanda Martins Maia Carvalho.

Programação

Também nesta quarta-feira (19), haverá uma mesa sobre "Contextos familiares violentos: como podemos proteger as crianças?", com Normanda Araújo de Morais, professora da pós-graduação em Psicologia da Unifor. A transmissão será às 20h30.

Na ocasião, serão tratados alguns aspectos relacionados à gênese e manutenção dessa violência, bem como as consequências da mesma e diretrizes acerca do seu enfrentamento.

Pint of Science

O Pint of Science começou na última segunda-feira (17) reunindo pesquisadores da Embrapa, Universidade de Fortaleza, Universidade Estadual do Ceará (Uece) e Universidade Federal do Ceará (UFC). Além de Parkinson e violência familiar, o festival deste ano debate temas como fontes de alimento do futuro, computação quântica, clonagem de animais e vida em Marte. Os momentos que já aconteceram estão salvos online.

Para saber como assistir à programação de Fortaleza basta acessar o site do Pint of Science. Os espectadores poderão interagir pelo chat.