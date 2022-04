Leia mais

"O que vai diferir é somente a altura dos astros de acordo com a localidade. No Rio de Janeiro, às 4h30 da manhã, eles já estarão a uma altura de 18 graus e vão ficando cada vez mais altos em relação ao horizonte, até que a claridade do dia fará com que não possamos mais vê-los. É impossível não reconhecê-los! São os astros mais brilhantes do céu", diz Josina, Josina Nascimento, tecnologista sênior do ON.

Saiba como observar o fenômeno

O fenômeno da conjunção entre Vênus e Júpiter será transmitido ao vivo através do projeto "O Céu em Sua Casa: observação remota", realizado pelo ON em parceria com instituições e astrônomos amadores e profissionais. A transmissão será às 4h da madrugada deste sábado, no canal do YouTube do Observatório Nacional.

Conforme o Observatório Nacional, Netuno também fará parte do alinhamento dos planetas que vem sendo observado nas últimas madrugadas, mas não estará visível a olho nu. Vênus, Júpiter e Netuno estarão visíveis no mesmo campo de visão de um telescópio neste sábado (30) e domingo (1º).