Chuva de meteoros pode ser observada nesta quarta (13); veja que horas começa e onde assistir

Os brasileiros poderão observar nesta quarta-feira (13) a última chuva de meteoros do ano. Chamado de "Gemínidas", o fenômeno já teve início, mas especialistas apontam que o pico acontecerá entre quarta e quinta-feira (14).

Segundo o Uol, os meteoros percorrerão a atmosfera da Terra a uma velocidade de 260 mil km/h. Especialistas afirmam que o fenômeno contará com a maior taxa de meteoros por hora e a visibilidade será semelhantes a de uma chuva de estrelas cadentes.

Horário e onde assistir

O fenômeno poderá ser visto a partir das 22h30 ou 23h e deve seguir até o amanhecer. A chuva estará visível em todo o Brasil, porém há maior facilidade de observação no Norte e Nordeste.

Para que seja possível ver, o céu precisa estar limpo e sem nuvens. A Nasa recomenda que os telespectadoras busquem um local mais escuro possível. Em seguida, o olhar deve ser direcionado à constelação de Gêmeos.

Entenda o fenômeno

O fenômeno Gemínidas ocorre anualmente na Terra, geralmente no mês de dezembro. A chuva de meteores acontece porque a Terra cruza com a órbita do asteroide 3200 Phaeton, onde há uma grande quantidade de pequenas rochas e destroços do asteroide.

Quando o planeta cruza a região, os fragmentos do 3200 Phaeton entram na atmosfera e formam a chuva. Os meteoros são observados próximos à constelação de Gêmeos, por isso o fenômeno é chamado de Gemínidas.