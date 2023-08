Chuva de meteoros 'Perseidas': veja horário e como observar

A noite deste sábado (12) será cenário para a chuva de meteoros Perseidas, que atingirá seu pico próximo à madrugada de domingo (13). São esperados até 100 meteoros por hora passando pela atmosfera terrestre, em um fenômeno que os astrônomos apontam como um dos maiores espetáculos cósmicos do ano.

A chuva de meteoros não será visível com nitidez no Brasil, mas no Rio Grande do Sul haverá possibilidade de ver alguns meteoros maiores.

Astrônomos indicam locais com menos luzes da cidade para uma melhor visualização do fenômeno.

Como observar meteoros Perseidas

O aplicativo Stellarium funciona como planetário virtual que mostra o céu em qualquer localidade, data e horário.

Segundo especialistas, o horário de pico será entre 22h e 23h45 do sábado (horário de Brasília), quando estarão visíveis entre 40 e 50 Perseidas por hora. De acordo com publicação da revista Veja, a janela de observação neste ano começou em 14 de julho e vai até o dia 1º de setembro, mas o auge acontecerá neste final de semana.

A visualização neste ano será mais fácil do que no ano passado, por estar em período de lua minguante, quando o céu fica mais escuro.

De acordo com a Nasa, o cometa responsável pela chuva de Perseidas é o 109P/Swift-Tuttle, cujo núcleo tem 26 quilômetros de diâmetro, quase o dobro do tamanho do asteroide que resultou no desaparecimento dos dinossauros. Ainda de acordo com a agência, ele leva 133 anos para completar uma órbita ao Sol, e visitou o Sistema Solar interno pela última vez em 1992.