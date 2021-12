Chuva de meteoros Geminídeas, última do ano, tem maior visibilidade na madrugada desta terça (14)

A chuva de meteoros Geminídeas atinge pico em meados de dezembro de cada ano. O fenômeno é considerado uma das melhores e mais confiáveis chuvas anuais de meteoros. A queda das "pedras" começou a ser observada em meados de 1800.

De acordo com a coordenação do Observatório de Astronomia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru, no interior de São Paulo, a chuva poderá ser observada em todo o Brasil. O melhor horário de visualização será às 3h da madrugada.

Curiosidades sobre a chuva de meteoros Geminídeas

Legenda: Mais de 100 meteoros foram registrados em 2014 Foto: Nasa

Origem: 3200 Phaethon (um asteroide ou um possível "cometa de rocha")

Radiante: Constelação Gemini

Ativo: 4 a 17 de dezembro

Contagem de meteoros de atividade máxima: Aproximadamente 120 meteoros por hora

Velocidade do meteoro: 127.000 km/h ou 35 quilômetros por segundo.

O Asteroide

Ao contrário da maioria das chuvas de meteoros que se originam de cometas, os Geminídeas se originam de um asteroide: 3200 Phaethon.

De acordo com a National Aeronautics and Space Administration (Nasa) é possível que Phaethon seja um "cometa morto" ou um novo tipo de objeto que está sendo discutido pelos astrônomos chamado "cometa de rocha".

A órbita altamente elíptica do cometa Phaethon ao redor do sol dá credibilidade a essa hipótese. No entanto, os cientistas não estão certos de como definir Phaethon.

Quando Phaethon passa pelo sol não desenvolve uma cauda cometária, e seu espectro parece um asteroide rochoso. Além disso, os bits e pedaços (2-3 gm/cc) que se rompem para formar os meteoroides da chuva Geminídeas também são várias vezes mais densos do que flocos de poeira cometários (0,3 gm/cc).

O 3200 Phaethon foi descoberto em 11 de outubro de 1983 por um Satélite Astronômico Infravermelho. Devido à aproximação ao sol, Phaethon é nomeado em homenagem ao personagem do mito grego que conduziu a carruagem do deus sol Hélio. Phaethon é um pequeno asteroide — seu diâmetro mede apenas 5,10 quilômetros de diâmetro. Foi o astrônomo Fred Whipple que percebeu que Phaethon é a fonte dos meteoros Geminídeas.