Chuva de meteoros Delta Aquáridas terá pico de visibilidade até 30 de julho; saiba como assistir

A chuva de meteoros Delta Aquáridas deve ficar visível no céu brasileiro entre os dias 28 e 30 de julho. Iniciada no último dia 14 de julho, ela é formada por fragmentos do cometa 96P/Maccholz, podendo registrar até 25 meteoros por hora.

O dia 30 de julho, inclusive, deve registrar pico simultâneo de duas chuvas. A primeira delas, a Alfa Capricórnidas, deve originar cerca de cinco meteoros por hora. Por isso, a Delta, que ocorre na sequência, deve ser mais intensa.

Conforme informações do professor de astronomia tenente Romário Fernandes, que concedeu entrevista ao Diário do Nordeste ainda no início deste mês, as chuvas de meteoros ocorrem quando rochas e poeira de cometas entram na atmosfera da Terra.

"As chuvas de meteoro acontecem sempre que a Terra cruza o rastro do que algum cometa que deixou para trás ao se aproximar do sol e a se desintegrar devido ao calor que recebe", explica o professor, que atua no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará Escritora Rachel de Queiroz (CMCB).

Tenente Romário Fernandes Professor de Astronomia "Como nosso planeta passa sempre pelo mesmo trajeto anualmente, acontece de cruzarmos com os mesmos rastros"

Como assistir?

Como os meteoros podem surgir em qualquer horário da noite em local, tenente Romário afirma ser necessário ter paciência para aguardar os fenômenos surgirem gradualmente com o passar das horas.

Dentre algumas dicas para facilitar a observação da chuva de meteoros, ele recomenda: