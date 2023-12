Chuva de meteoros 2024: veja o calendário divulgado pela Nasa

A agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, divulgou os meses em que devem ocorrer as chuvas de meteoros em 2024.

Os fenômenos periódicos podem acontecer anualmente, à medida que diversas rochas espaciais entram na atmosfera da Terra em determinados momentos do ano.

Veja calendário de chuva de meteoros:

Quadrântidas: Janeiro

Líridas: Abril

Perseidas: Agosto

Oriônidas: Outubro

Leônidas: Novembro

Gemínidas: Dezembro

A agência espacial americana alertou que os horários de pico dos fenômenos, contudo, variam em um ou dois dias a cada ano. Por isso, é preciso acompanhar ao longo dos meses para saber a data exata do auge da chuva.

Como observar uma chuva de meteoros?

Especialistas ressaltam que as chuvas de meteoros podem ser vistas de forma nítida em locais muito escuros.

Normalmente, esses fenômenos não exigem equipamento, como telescópio ou binóculo, mas é importante ressaltar que a visibilidade do céu pode ser comprometida até pela lua estiver cheia ou quase cheia, a depender do período do mês.

Os cientistas estimam que cerca de 48,5 toneladas de material meteorítico caem na Terra todos os dias. Quase todo o material é vaporizado na atmosfera terrestre, deixando um rastro brilhante apelidado por "estrelas cadentes".