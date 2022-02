22/02/2022: data de hoje é o último palíndromo da década

O dia de hoje, 22/02/2022, é o último palíndromo da década do formato de data adotado no Brasil: dia, seguindo de mês e ano. Isso significa que, se olharmos individualmente para os algarismos desta terça-feira num calendário gregoriano, é possível ler a data da mesma forma, de trás pra frente e de frente para trás: 2 2 0 2 2 0 2 2.

O dicionários Houaiss define a palavra palíndromo como uma "frase ou palavra que se pode ler, indiferentemente, da esquerda para direita ou vice-versa". O palíndromo também pode ser chamado de 'capicua', segundo o mesmo dicionário.

O último evento do tipo aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2020. O próximo só acontecerá na próxima década, no dia 3 de fevereiro de 2030 (03022030).

Outros exemplos de palíndromo na língua portuguesa são: osso, SUS, Mussum, Ana, radar.

Veja lista das próximas datas com palíndromo

3 de fevereiro de 2030 (03022030)

13 de fevereiro de 2031 (13022031)

23 de fevereiro de 2032 (23022032)

4 de fevereiro de 2040 (04022040)

14 de fevereiro de 2041 (14022041)

24 de fevereiro de 2042 (24022042)

5 de fevereiro de 2050 (05022050)

15 de fevereiro de 2051 (15022051)

25 de fevereiro de 2052 (25022052)

6 de fevereiro de 2060 (06022060)

16 de fevereiro de 2061 (16022061)

26 de fevereiro de 2062 (26022062)

7 de fevereiro de 2070 (07022070)

17 de fevereiro de 2071 (17022071)

27 de fevereiro de 2072 (27022072)

8 de fevereiro de 2080 (08022080)

18 de fevereiro de 2081 (18022081)

28 de fevereiro de 2082 (28022082)

9 de fevereiro de 2090 (09022090)

19 de fevereiro de 2091 (19022091)

29 de fevereiro de 2092 (29022092) - ano bissexto