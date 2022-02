Crocodilo pré-histórico é descoberto com dinossauro no estômago

Um crocodilo pré-histórico foi encontrado em Queensland, na Austrália, e a última refeição do animal foi um jovem dinossauro, segundo cientistas.

O crocodilo possuía 2,5 metros de comprimento e, dentro de seu estômago, pesquisadores identificaram os restos parcialmente digeridos de um ornitópode, de acordo com um artigo que nomeia a nova espécie. O material foi publicado recentemente na revista científica Gondwana Research.

Em nota, o Museu Australiano da Era dos Dinossauros, que realizou a descoberta, disse que essa é a primeira evidência de um crocodilo predando um dinossauro na Austrália.

De acordo com a CNN Brasil, os cientistas usaram tecnologias de raios X e microtomografias para localizar os ossos dentro da espécie de crocodilo, além de dez meses de processos computadorizados para produzir uma reconstrução em 3D dos ossos.

Filhote de dinossauro pesava cerca de 1,7 kg

Os pesquisadores puderam recuperar um crânio quase completo do animal, com 35% do crocodilo de água doce preservado. Apesar de não poderem classificar o pequeno dinossauro dentro de seu estômago, eles o descreveram como um filhote pesando cerca de 1,7 kg.

Uma descoberta como essa é "extremamente rara, e apenas alguns exemplos de predação de dinossauros são conhecidos globalmente", afirma o museu.