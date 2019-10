Cuidados com assistência técnica de computadores

Quando computadores, tablets e notebooks apresentam falhas, certos cuidados devem ser tomados antes de os equipamentos serem levados para a assistência técnica. Casos de vazamento de informações pessoais, como fotos íntimas e dados bancários, deixam usuários alertas para tomar medidas preventivas que evitem a ocorrência desses crimes.

Para onde levar o computador

Encontrar uma assistência técnica de confiança é o primeiro cuidado que o consumidor deve tomar. É possível pesquisar junto ao fabricante se há assistência técnica autorizada na cidade ou pedir indicações junto à loja onde o produto foi comprado. Caso conheça alguém das áreas de informática ou tecnologia da informação, peça uma indicação de assistência técnica ou mesmo um técnico particular que pode avaliar o problema. Quando encontrar assistência técnica, sempre peça um orçamento detalhado do serviço, com valor da mão de obra, peças que eventualmente precisem ser trocadas e prazo de realização do trabalho. Recomenda-se consultar o preço de outros prestadores de serviço para ter uma segunda ou terceira opção. Avalie não só o preço, mas também a coerência das propostas.

Informações pessoais

Os computadores pessoais contêm uma grande variedade de arquivos pessoais que, em mãos erradas, trazem riscos, como a exposição de imagens íntimas, de dados pessoais e bancários que podem vir a ser utilizados por criminosos. Se não for feita a remoção de conteúdos sigilosos do PC antes de enviá-lo para a manutenção, é prudente pedir à assistência um termo de confidencialidade, que garante que seus dados pessoais não serão copiados sem sua anuência, garantido sua privacidade.

É importante também que você conheça sua máquina e tenha um inventário dos componentes físicos dela, como placa-mãe, HD, unidades de CD/DVD, memórias, processadores, placas de vídeo e som, peças que podem ser trocadas à revelia do que foi acertado com a assistência. Outra dica é marcar as partes do equipamento que serão deixadas na assistência técnica. Isso pode evitar que algumas delas sejam substituídas sem a sua autorização.

Uma recomendação que vale seguir é não deixar senhas gravadas em seu computador. Mesmo que seja mais prático, pode não ser seguro deixar contas de e-mail, redes sociais e bancos com login automático. O ideal é que sejam solicitados a cada acesso, para dificultar o roubo de informações.

Nota fiscal

Ao final do serviço, solicite nota fiscal com a descrição completa do serviço, bem como o prazo de garantia da assistência. Se o reparo não ficar de acordo com o esperado, você pode retornar para verificar o que houve ou até mesmo pedir o dinheiro gasto de volta. Como em qualquer mercado, existem bons e maus profissionais, por isso, pesquise sempre empresas ou prestadores que sejam referência. E um bom profissional já se revela desde o atendimento, tratando o cliente com respeito e paciência, sem jamais se aproveitar da falta de conhecimento técnico para vender um produto ou serviço desnecessário. Fique atento.