Beber pouca água pode afetar a saúde, muito mais do que se pensa. Especialistas explicam qual é a quantidade diária certa para cada pessoa.
Que tal levantar um pouco da cadeira e se exercitar? Ginástica laboral traz mais benefícios do que se imagina.
A melatonina desempenha papel fundamental para regulação do relógio biológico do sono. Ela influencia nossa propensão maior ou menor para dormir ao longo das 24 horas. Entenda como o organismo produz o hormônio.
O uso dos óleos essenciais como aliado da saúde e do bem-estar é uma tradição milenar em várias culturas. Os benefícios da aromaterapia vão além de questões físicas e auxiliam no equilíbrio emocional.
Chef de cozinha explica como aproveitar o máximo dos insumos e ensina receitas para não desperdiçar nada.
Técnica de cura energética, o ThetaHealing tem ganhado muitos adeptos desde que foi criado, em 1995, por Vianna Stibal. Hoje, reúne mais de 400 mil praticantes em mais de 180 países. Conheça alguns benefícios dessa prática e saiba como ela funciona.
Existem muitas afirmações sobre a prática da musculação, bem como seus benefícios, suas contraindicações, os treinos etc. Os profissionais de educação física Elissandra Santos e Elias Gaspar esclarecem o que é verdade e o que é mito sobre o tema.
Altura do selim, como ser visto no trânsito e instruções para os primeiros pedais são algumas orientações que os especialistas trazem a quem está começando no ciclismo, em razão da mobilidade urbana, do lazer ou mesmo para sair do sedentarismo.