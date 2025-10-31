Diário do Nordeste
Giuliano Villa Nova 07 de Fevereiro de 2020

Levíssimo

Líquido precioso

Beber pouca água pode afetar a saúde, muito mais do que se pensa. Especialistas explicam qual é a quantidade diária certa para cada pessoa.

Giuliano Villa Nova 06 de Fevereiro de 2020

Levíssimo

Foco na Prevenção

Que tal levantar um pouco da cadeira e se exercitar? Ginástica laboral traz mais benefícios do que se imagina.

Giuliano Villa Nova 07 de Janeiro de 2020

Levíssimo

Hormônio da noite

A melatonina desempenha papel fundamental para regulação do relógio biológico do sono. Ela influencia nossa propensão maior ou menor para dormir ao longo das 24 horas. Entenda como o organismo produz o hormônio.

Denise Marçal 07 de Janeiro de 2020

Levíssimo

Terapia milenar

O uso dos óleos essenciais como aliado da saúde e do bem-estar é uma tradição milenar em várias culturas. Os benefícios da aromaterapia vão além de questões físicas e auxiliam no equilíbrio emocional.

Denise Marçal 07 de Janeiro de 2020

Levíssimo

Sem desperdício

Chef de cozinha explica como aproveitar o máximo dos insumos e ensina receitas para não desperdiçar nada.  

Denise Marçal 07 de Janeiro de 2020

Levíssimo

Tecnologia na saúde mental da mulher: aliada ou vilã?

Redação 07 de Janeiro de 2020

Levíssimo

Mudar é possível

Técnica de cura energética, o ThetaHealing tem ganhado muitos adeptos desde que foi criado, em 1995, por Vianna Stibal. Hoje, reúne mais de 400 mil praticantes em mais de 180 países. Conheça alguns benefícios dessa prática e saiba como ela funciona.

Marília Pedroza 07 de Janeiro de 2020

Levíssimo

Mitos e verdades

Existem muitas afirmações sobre a prática da musculação, bem como seus benefícios, suas contraindicações, os treinos etc. Os profissionais de educação física Elissandra Santos e Elias Gaspar esclarecem o que é verdade e o que é mito sobre o tema.

Marília Pedroza 06 de Janeiro de 2020

Levíssimo

Pedal seguro

Altura do selim, como ser visto no trânsito e instruções para os primeiros pedais são algumas orientações que os especialistas trazem a quem está começando no ciclismo, em razão da mobilidade urbana, do lazer ou mesmo para sair do sedentarismo.

Marília Pedroza 06 de Janeiro de 2020