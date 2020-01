Um projeto bem pensado é muito menos custoso do que uma obra feita no improviso, garantem Bruno Braga, Bruno Perdigão, Igor Ribeiro e Luiz Cattony, arquitetos do escritório cearense Rede Arquitetos. Sem falar dos riscos que se corre ao construir ou reformar sem contratar um profissional formado em arquitetura. “Um deles é que, durante a obra, podem surgir problemas que poderiam ser evitados ou minimizados com o devido projeto arquitetônico e que acabam atrasando e elevando o custo da obra”, informam os profissionais.

Vantagens de se planejar

Apto legalmente a atuar em diversas áreas – como patrimônio histórico, cultural e artístico; planejamento urbano e regional; paisagismo e conforto ambiental –, o arquiteto profissional tem conhecida atuação em projetos de arquitetura e arquitetura de interiores. “Esse trabalho tem um caráter técnico e criativo pois, com o projeto, o arquiteto busca criar um espaço que atenda as necessidades do cliente, mas também detalha soluções construtivas que vão permitir que a obra seja realizada da melhor maneira possível. Em suma, um arquiteto deve dar as melhores soluções de organização espacial e fornecer o material técnico necessário para que as ideias sejam viabilizadas”, explicam os profissionais do escritório Rede Arquitetos.

Eles ressaltam que a edificação existe como suporte a uma atividade humana. “Essa simplicidade é também uma maneira de destacar que o protagonismo da arquitetura não é do edifício em si, mas da apropriação e dos usos que as pessoas vão dar a ele”, frisam.

Bloco Didático UFC Crateús, projeto Rede Arquitetos Igor Ribeiro/ Divulgação

Eles acreditam na ideia de que a arquitetura deve fazer parte do cotidiano das pessoas. “Não importa o tipo, o tamanho ou o orçamento do projeto. Em qualquer situação é possível utilizar as grandes lições da arquitetura e incorporá-las aos projetos de maneira a atender não apenas as necessidades funcionais das pessoas, mas também criar ambientes prazerosos e agradáveis”, sinalizam.

Vantagens

Bruno Braga, Bruno Perdigão, Igor Ribeiro e Luiz Cattony argumentam que uma das vantagens de realizar um projeto arquitetônico é ter um profissional tecnicamente capacitado dedicado ao seu edifício. Outro benefício é que o documento mencionado também funciona como um guia aos projetos de instalações prediais e de estrutura.

Com o projeto arquitetônico e os demais projetos, portanto, é possível fazer um planejamento adequado à realização da obra, indicam. “O projeto arquitetônico é o resultado de um processo e demanda tempo para o seu desenvolvimento. Esse tempo é importante para que haja o amadurecimento das ideias e das intenções por parte do arquiteto e do cliente, para que, no fim desse processo não sejam necessárias alterações que atrapalhem a execução da obra. Um projeto bem pensado é muito menos custoso do que uma obra feita no improviso”, citam os profissionais.

Projeto para agência de publicidade, por Rede Arquitetos Igor Ribeiro/ Divulgação

Em caso de reformas, ter um projeto arquitetônico é igualmente importante. “O fato de haver um cenário preexistente, como um edifício ou paredes de um apartamento, pode apresentar limitadores que vão demandar mais atenção do arquiteto para poder adequar o espaço de acordo com as necessidades específicas do cliente”, descreve a equipe da Rede Arquitetos.

Etapas

O projeto arquitetônico, no caso de uma residência, pode ser dividido em diversas etapas. Primeiro, há uma etapa de levantamento de dados e necessidades do cliente. Após essa base de informação, inicia-se o estudo preliminar, que tem foco na criação dos espaços e de suas relações, mas já apresentando indicações preliminares de materiais e métodos construtivos. Após a aprovação do estudo, inicia-se o anteprojeto, etapa de desenvolvimento das ideias consolidadas, com o desenho apropriado para a aprovação do projeto na Prefeitura e nos demais órgãos competentes. Com essa etapa aprovada, o projeto executivo começa. É uma fase de definições e desenhos técnicos construtivos com todos os detalhes e as informações que serão enviados à obra. Ao fim dessa etapa, é possível orçar o projeto com os responsáveis pela construção e planejar a execução, para que aconteça da melhor forma possível.

Fonte: Rede Arquitetos