Do Ceará para o mundo ver

Entre os dias 15 e 20 de outubro, a XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires (XVII BienalBA) abrigará a exposição “Brasil: Outras Arquiteturas”, que pretende apresentar trabalhos de arquitetos fora do eixo Rio-São Paulo, destacando as tendências regionais da arquitetura brasileira, normalmente pouco exibidas em mostras internacionais. Dentre os 12 expositores, quatro são do Nordeste e um desses escritórios é cearense, a Rede Arquitetos, dirigida pelos sócios Bruno Braga, Bruno Perdigão, Igor Ribeiro e Luiz Cattony. Confira a entrevista com os sócios da Rede Arquitetos a seguir.

Riqueza na simplicidade

Situada em Fortaleza, a Rede Arquitetos já teve um projeto selecionado para participar da amostra brasileira da X Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo. “Dessa vez, fomos convidados como escritório para mostrar um panorama do nosso trabalho. Isso acontecendo em um evento internacional é ainda mais gratificante”, relatam os sócios Bruno Braga, Bruno Perdigão, Igor Ribeiro e Luiz Cattony a respeito da oportunidade de participar da XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires (XVII BienalBA). Para a edição de 2019, a organização da Bienal conta com a participação de 15 países e estima a presença de mais de 50 oradores e 30 mil visitantes. Nesta entrevista, os arquitetos cearenses contam sua expectativa pela presença em um evento dessa grandeza.

Diário do Nordeste: O que representa para a Rede Arquitetos ter sido selecionada para participar da exposição “Brasil: Outras Arquiteturas”, na XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires?

Rede Arquitetos: O reconhecimento do trabalho é sempre muito gratificante para reafirmar o caminho que escolhemos e para dar forças para seguir em frente. Nosso trabalho tem uma dimensão prática, que é atender bem nossos clientes, mas também sempre teve uma preocupação em contribuir para a cultura arquitetônica de maneira geral. Participar de um evento internacional como essa Bienal nos dá a dimensão de que estamos discutindo nossa prática e a arquitetura cearense com outros países e outras realidades. É um evento bastante enriquecedor, de muita troca.

Como acontecerá a exposição dos projetos?

Os projetos serão apresentados em dois painéis, sendo um com o projeto de destaque, que será o Bloco Didático da Universidade Federal do Ceará (UFC) de Crateús. O outro painel será montado com um panorama dos nossos principais projetos. Nossa ideia é mostrar a diversidade de tipologias e escalas com que trabalhamos, desde casas privadas até edifícios de grande porte.

Bloco Didático da UFC em Crateús: projeto de destaque da Rede Arquitetos será apresentado em Buenos Aires. Igor Ribeiro/ Divulgação

Comente alguns dos projetos que vocês levarão.

Sem dúvida nossas principais obras são os edifícios que fizemos para os campi da UFC nas cidades de Russas e Crateús. Foram grandes obras, das quais tivemos o prazer de participar graças a importantes parceiros, como Neudson Braga, RI Arquitetura, Custódio Santos e Renan Cid. Além desses, mostraremos alguns projetos ainda não construídos, como uma escola de Ensino Fundamental que estamos desenvolvendo para o Serviço Social do Comércio (Sesc), uma residência particular em Maracanaú e uma proposta para uma Casa de Sementes de comunidades agrárias, que desenvolvemos com a ONG Esplar.

Esses projetos têm alguma característica em comum?

Apesar da diversidade de tamanhos, localidades e tipos de programa, o que conecta esses projetos é a busca por uma arquitetura cuja riqueza esteja na simplicidade. Nesses casos, trabalhamos com uma abordagem bioclimática para melhor aproveitamento dos recursos naturais de conforto térmico (clima, luz natural e geração de sombras) na proteção dos espaços. A edificação existe como suporte para uma atividade humana, então essa simplicidade é também uma maneira de destacar que o protagonismo da arquitetura não é do edifício em si, mas da apropriação e dos usos que as pessoas vão dar a ele.

De que forma os projetos que vocês vão levar podem contribuir para os profissionais e os estudantes que comparecerão à Bienal?

A divulgação da arquitetura ainda é muito focada nas grandes capitais e nos centros urbanos, e boa parte dos projetos que exibiremos fazem um contraponto em relação a isso, pois se encontram no interior do Ceará e respondem ao nosso clima e à nossa cultura construtiva. Ao mesmo tempo, estamos em um mundo cada vez mais conectado, em que o acesso a informações e referências está cada vez mais fácil. Nesse sentido, nossa mostra pode ter uma contribuição interessante, em razão da maneira pela qual está inserida na particularidade da nossa região, e ao mesmo tempo dialoga com elementos da arquitetura de outros países.

Rede Arquitetos (da esquerda para a direita): Bruno Braga, Igor Ribeiro, Luiz Cattony e Bruno Perdigão. Rede Arquitetos/ Divulgação

SAIBA MAIS

Sobre o escritório

O escritório Rede Arquitetos atua em projetos das mais variadas escalas e tipologias. Seus sócios mesclam a prática profissional com a vivência acadêmica por meio da pesquisa, da docência e do desenvolvimento de workshops e publicações. Foram responsáveis pela idealização e pela organização das três edições do Fórum Jovens Arquitetos Latino-americanos (FJAL). Dentre as premiações do escritório, destacam-se: 1º lugar no Prêmio Caixa/IAB 2008-2009, com o Projeto de Requalificação da Favela Verdes Mares em Fortaleza; Menção Honrosa no Concurso Público Nacional de Arquitetura Casa PVC, promovido pela Braskem SA e o IAB-AL; Menção Honrosa no Concurso Monumento da Luz 2018, promovido pela prefeitura de Sobral e IAB-CE.

Apoio

Como um dos pilares da nossa formação é o trabalho coletivo, destacamos também que esse convite para participar na Bienal celebra a passagem de diversas pessoas pela nossa trajetória, desde arquitetos e estagiários que trabalharam conosco, passando por professores, familiares e amigos. Para essa viagem e para a execução dos painéis, contamos ainda com o apoio de alguns parceiros, como o Colégio Lourenço Filho, Dois Pontos Engenharia, Unifametro e Ecotijolos Fortaleza.

Fonte: Bruno Braga, Bruno Perdigão, Igor Ribeiro e Luiz Cattony, sócios do escritório cearense Rede Arquitetos

SERVIÇO

XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires

Mais informações: www.labienalarq.com