Educa

Técnico ou Tecnólogo. Qual escolher?

Entenda as diferenças e como escolher o melhor percurso profissional.

Redação 25 de Outubro de 2019

Educa

Desafios em sala de aula

A alta conectividade das gerações mais novas desafia escola e professores a inovarem em didática e ferramentas de ensino.

Redação 25 de Outubro de 2019

Educa

Aprender com prazer

O aprendizado em sala de aula pode ser lúdico. Com estratégias de gamificação, é possível engajar alunos e lhes proporcionar uma experiência mais divertida.

Redação 25 de Outubro de 2019

Educa

Ampliando a capacitação

Redação 25 de Outubro de 2019

Educa

Inspiração made in Brazil

Entrevista com Matheus Tomoto, jovem brasileiro que já esteve em Harvard, no MIT (Massachusetts Institute of Technology) e na ONU (Organização das Nações Unidas).

Redação 25 de Outubro de 2019

Educa

Amor pelo verde

Projetos dentro e fora da sala de aula para crianças ajudam a formar cidadãos mais conscientes.

Redação 25 de Outubro de 2019

Educa

Da vivência à ciência

Escolas Waldorf têm currículo permeado por arte e seguem pedagogia de abordagem holística. A partir das experiências vividas é que se chega à teoria em cada ano escolar.

Redação 25 de Outubro de 2019