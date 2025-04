Como identificar e se proteger de golpes por mensagem de texto

Golpes virtuais utilizam diversas táticas para chamar a atenção de suas vítimas, frequentemente explorando a urgência, fazendo ofertas tentadoras, propagando informações falsas ou se fazendo passar por entidades conhecidas. O Comprova analisou 11 dos golpes digitais mais comuns. Entenda como golpistas abordam suas vítimas pela internet ou pelo celular, conheça as táticas que utilizam para chamar a sua atenção e saiba como você pode se proteger dessas armadilhas.

Como se proteger do golpe de golpes por mensagem de texto (smishing)

Como os golpistas abordam as pessoas: mensagens SMS falsas alegam problemas com entregas, contas bancárias ou informam sobre prêmios.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: afirmam que a vítima tem dinheiro ou um prêmio a receber ou que precisam pagar uma taxa para resolver problemas com entregas ou com bancos. É comum que usem gatilhos de urgência e escassez, como a necessidade de pagar para liberar uma encomenda ou para não ter um documento cancelado.

Qual é o objetivo do golpe: roubar dinheiro ou dados pessoais e bancários das pessoas. Um caso recente de golpe envolvendo smishing foi o da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

A mensagem levava a um site que imitava a identidade visual do Detran e afirmava que se a pessoa não pagasse uma taxa, teria a CNH cancelada. Como o site foi montado com dados vazados, se a pessoa fornecesse o CPF, um boleto era gerado contendo outros dados da vítima, que acabava pagando aos golpistas.

Como se proteger: Em seu blog, o banco Itaú fala sobre golpes e recomenda que as pessoas nunca cliquem em links enviados por mensagens de texto, nem liguem para números enviados por esses canais. Caso a mensagem gere curiosidade, o ideal é procurar um canal oficial da empresa que supostamente está mandando aquela mensagem e verificar a veracidade. Os Correios também alertam para golpes desse tipo e afirmam que cobranças de taxas para liberar encomendas são fictícias.

A quem denunciar: à polícia, através do registro de um Boletim de Ocorrência, e aos entes envolvidos no suposto golpe, como a instituição bancária, a empresa que forneceria um prêmio, e aos Correios ou empresa responsável por entregas, caso o golpe envolva uma encomenda.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Para se aprofundar mais: Parceiro do Comprova, o Estadão Verifica publicou uma matéria mostrando como criminosos usam inteligência artificial para manipular vídeos de pequenos influenciadores e aplicar golpes nas redes sociais; o UOL Confere mostrou ser falsa a mensagem que falava sobre um sorteio conjunto para prêmios da Claro e da Vivo; a AFP Checamos mostrou que era falso um site que prometia consultar valores a receber usando uma cópia do portal do governo. A Agência Lupa criou um site que mapeia golpes digitais e orienta vítimas de fraudes.

O Diário do Nordeste integra a coalizão de veículos de comunicação para verificar informações falsas e conteúdos enganosos e combater a desinformação. Este explica foi produzido por Estadão e Alma Preta. A investigação foi verificada por Folha de SP, O Popular, Tribuna do Norte e Agência Tatu.