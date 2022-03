Saiba quem é Giulia Blagitz, a ex-namorada do deputado Arthur do Val

A enfermeira de 25 anos, Giulia Blagitz, anunciou o término do namoro com o deputado Arthur do Val (Podemos), conhecido popularmente como “Mamãe Falei”, na noite da última sexta-feira (4), por meio de suas redes sociais.

A jovem é bacharel em enfermagem pela Faculdade Osvaldo Cruz, e está cursando pós-graduação em terapia intensiva e em urgência e emergência no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro.

Em 2018, Giulia teve um trabalho aceito para participar da 3ª Convenção Internacional de Saúde Pública de Cuba, em Havana. Na época estava no primeiro ano de faculdade, e o trabalho falava sobre problemas psicológicos e sociais causados pelo sexting - troca de mensagens com cunho sexual através de mensagens.

Término

O anúncio do término foi feito através dos stories do instagram de Giulia, que tem quase 13 mil seguidores (12,7 mil). A mensagem postada junto a uma imagem do casal de beijando, logo após o vazamento do áudio onde o deputado ofende mulheres ucranianas, ressalta que seguirão “caminhos distintos”.

Legenda: A mensagem foi publicada nos stories do instagram de Giulia, que permanece trancado. Foto: Reprodução

"Gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos. Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos. Mas de uma coisa podem ter certeza: o amor foi real e sempre será", publicou.

Ao final da mensagem, a enfermeira agradeceu pelo tempo de relacionamento, “obrigada por tudo que vivemos”, escreveu. No instagram - agora trancado - Giulia compartilha a rotina como profissional de saúde, momentos com amigos e familiares.

Entenda o caso

O deputado estadual paulista gravou um áudio alegando que as ucranianas “são fáceis, pois são pobres”. O parlamentar foi à Ucrânia sob a justificativa de auxiliar a resistência local contra a invasão russa.

No entanto, Arthur enviou áudios, que acabaram vazados, a colegas do Movimento Brasil Livre (MBL) com comentários machistas sobre refugiadas que ele encontrou na fronteira entre a Eslovênia e a Ucrânia.