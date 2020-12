Datafolha revela que 8, em cada 10 brasileiros, dizem ter pego ou conhecer alguém que pegou Covid

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada neste mês de dezembro, apontou que 79% dos brasileiros afirmaram já terem pego ou conhecer alguém que foi infectado pelo coronavírus. Pelos números oficiais, mais de 7 milhões de brasileiros foram diagnosticados com a Covid-19 e cerca de 185 mil pessoas faleceram por conta da doença. As informações são da Folha de São Paulo.

Entre as pessoas que declararam conhecer alguém infectado, 55% dizem que aconteceu com uma pessoa conhecida, 47% disseram que era um máximo próximo e 40% relataram que o vírus acometeceu uma pessoa da mesma residência do entrevistado.

A pesquisa Datafolha foi feita entre 8 e 10 de dezembro, com 2.016 brasileiros adultos em todas as regiões e Estados do País, por telefone, com ligações para celulares. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Crescimento

Com o aumento recente do número de casos de Covid-19 em todo o País, a pesquisa aponta que 73% dos brasileiros acreditam que a situação da pandemia no Brasil piorou. Em agosto passado, o Datafolha fez essa mesma pergunta e 43% sinalizavam a piora, depois da queda no número de óbitos - entre julho e agosto.

Essa declaração varia de acordo com o apoio (ou não) do entrevistado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele costuma, com frequência, negar a gravidade da pandemia. Dentre as pessoas que consideram seu governo "ruim/péssimo", 87% observam essa piora na situação. E já entre os que avaliam o atual mandato presidencial como "bom/ótimo", o número cai para 59%.

Medo

A pesquisa ainda sinaliza que 41% dos entrevistados têm medo de pegar a doença. Em junho, este número chegava a 47%, enquanto o País vivia a fase mais aguda da pandemia. Entre os que se declaram sem medo de contrair a Covid-19, a proporção aumentou de 18%, em agosto, para 24% conforme este último levantamento.

