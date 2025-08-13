Diário do Nordeste
'Terra de Sabidos' conta histórias que mudam o Brasil

Xico Sá producaodiario@svm.com.br
Xico Sá
Legenda: História de Rebeca Freitas de Castro, aprovada em duas universidades, é contada na edição de 2025 do Terra de Sabidos
Foto: Davi Rocha

Sou leitor, fã, colecionador e faço questão de espalhar nas redes sociais e grupos de amigos as histórias e personagens do projeto “Terra de Sabidos”.

Você, leitor ou leitora, viu a trajetória da menina Rebeca Freitas de Castro, 18 anos, uma cearense filha de doméstica que passou em duas universidades no timaço das “meninas nas exatas”?

Você conheceu a indígena Tremembé Maria Karine dos Santos Costa? Tem também um caso mais antigo, o do menino valente lá da zona rural de Sobral que triunfou em uma olimpíada de química em Fortaleza. Anote o nome dele: Jordelean Pedro da Silva.

Olha, vou te contar, quando um matuto nordestino mergulha nos estudos, ninguém segura. O bicho faz bonito nessas capitais!

Acompanho todas essas sagas. Não perco uma. A cada episódio, temos revelações exemplares da brava gente da escola pública do Ceará, sinônimo de sucesso para o Brasil inteiro. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, ninguém está tratando de modelo de paraíso, mas é inegável o destaque que o Estado ganhou nas últimas décadas.

Repare na premiação do MEC desta segunda-feira (11/08), no Palácio do Planalto, sob comando do ministro Camilo Santana. Só deu cearense, com resultados extraordinários no Ensino Fundamental e Enem. Seis municípios mostraram ao país como pode se fazer uma educação de primeira: Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Sobral, Pires Ferreira, Ipueiras e Icó.

Tem prefeito que fica em uma concorrência danada com outros colegas para ver quem leva o artista mais renomado para as farras nos municípios. Nada contra a festa, o povo gosta e faz bem à saúde mental da rapaziada. Mas imagina o dia em que essa turma de políticos iniciar uma disputa acirrada para ganhar mais medalhas e honrarias na área de educação, como nesse Prêmio MEC, por exemplo?! Meu Deus, aí o país mudaria de um dia para o outro.

Quem acompanha o “Terra de Sabidos” desde 2022, aqui no Diário do Nordeste, sabe o poder da escola sobre a vida dessa gente. Assim é que se escreve a história.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

