Uma vitória com erros

Diante de um time colocado nas camadas do pré-sal na classificação, o Fortaleza foi salvo, no primeiro tempo, por um gol de Benevenuto, quando o adversário era melhor.

Depois das primeiras incursões ao gol do time pernambucano, o tricolor do Picí passou a perder o meio-campo, para o futebol de Zé Welison, o melhor do jogo, Hernanes e mais a flutuação de Everaldo, outro destaque da primeira fase, articulada com André.